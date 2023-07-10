Совет Госдумы решил увеличить число пленарных заседаний в июле

Государственная дума в ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трех

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Думы поддержал предложение спикера палаты Вячеслава Володина увеличить количество пленарных заседаний Госдумы в июле. Об этом сообщила думская пресс-служба по итогам заседания Совета палаты в понедельник.

"Государственная дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трех. Такое решение по предложению председателя Государственной думы Вячеслава Володина принял сегодня Совет Думы", - отмечается в сообщении. Указывается также, что завершающее заседание весенней сессии состоится в среду, 26 июля, после чего "до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах".

Комиссия Госдумы по регламенту подготовит соответствующее постановление, депутаты могут рассмотреть его на пленарном заседании во вторник, 11 июля.

"Важно до конца сессии рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем, об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма, о запрете смены пола", - подчеркнул Володин.