Путин назначил новых прокуроров в шести регионах

В республике Дагестан эту должность займет Виктор Эпп

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил своим указом прокурором Республики Дагестан Виктора Эппа. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на официальном портале нормативных правовых актов.

"Назначить на пятилетний срок <...> Эппа Виктора Исааковича прокурором Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Согласно данным интернет-сайтов Генпрокуратуры, Виктор Эпп, уроженец Рязанской области, где в органах прокуратуры он занимал должности вплоть до заместителя прокурора, с марта 2021 года возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тем же указом Владимир Путин назначил Андрея Жугина прокурором Ивановской области, Дмитрия Коданева - прокурором Рязанской области, Андрея Мошкова - прокурором Псковской области, Сергея Швецова - прокурором Новгородской области и Александра Яновского - прокурором Забайкальского края.