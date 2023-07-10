Лавров отметил важность роста взаимодействия России с Саудовской Аравией

Глава МИД РФ заявил, что позиции двух стран по нескольким вопросам на международной арене совпадают

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва подчеркивает важность поддержания дипломатических отношений и роста взаимодействия между Россией и Саудовской Аравией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Текст распространен на сайте МИД РФ.

"В ходе шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Москве у нас есть уникальная возможность сосредоточиться на вопросах двустороннего сотрудничества. Российская сторона вновь подчеркивает важность поддержания дипломатических отношений и роста взаимодействия между Россией и Королевством Саудовская Аравия", - говорится

Глава МИД РФ подчеркнул, что позиции двух стран по нескольким вопросам на международной арене совпадают. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Его Величество Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проявляют единодушие в ходе регулярных диалогов на площадках разного формата", - отметил он.