Лавров: решение палестинского вопроса нельзя приносить в жертву геополитическим играм

Глава МИД РФ назвал его главной проблемой Ближнего Востока

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Палестинский вопрос остается главной проблемой Ближнего Востока, его решение не должно приноситься в жертву геополитическим играм. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Мы едины в том, что палестинский вопрос остается центральной проблемой Ближнего Востока и поиски путей его решения на международно-признанной основе в рамках двугосударственного принципа не должны откладываться и приноситься в жертву каким-либо геополитическим играм", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства указал, что и РФ, и страны ССАГПЗ отметили "важность прекращения односторонних шагов, направленных на эскалацию насилия, и закрепления существующего статус-кво".

"Мы подробно проинформировали коллег о нашей двухступенчатой инициативе проведения консультативной встречи России, членов Лиги арабских государств, других региональных стран, которые вовлечены в процесс ближневосточного урегулирования, чтобы помочь сформулировать рекомендации палестинцам о путях восстановления палестинского единства", - отметил министр.