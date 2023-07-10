Петр Толстой возглавил штаб Сергея Собянина на выборах мэра Москвы

Штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Собянина начал работать в Цифровом деловом пространстве по адресу ул. Покровка, д. 47

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Секретарь московского городского отделения (МГРО) партии "Единая Россия" вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил штаб кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщила ТАСС в понедельник замруководителя исполкома МГРО "Единой России" Ирина Елиферова.

"Сегодня было открытие [штаба поддержки кандидата на пост мэра столицы Собянина]. [Предвыборный штаб] возглавил Толстой Петр Олегович", - сказала Елиферова.

Она уточнила, что штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Собянина начал работать в столице в Цифровом деловом пространстве по адресу: ул. Покровка, д. 47.

Ранее в понедельник Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра Москвы, им стал Собянин. Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля, подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили пятеро: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской городской избирательной комиссии, кандидатуру Гусева выдвинуло реготделение социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Москве, кандидатуру Даванкова - реготделение в Москве политпартии "Новые люди", кандидатуру Зюганова - московское региональное отделение партии "Коммунистическая партия РФ", кандидатуру Собянина - московское городское реготделение "Единой России", кандидатуру Чернышова - московское городское отделение ЛДПР.

Ранее Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были предоставить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от около 38 тыс. до почти 41 тыс.