Посольство РФ в Кишиневе осудило антироссийские заявления Молдавии

Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ ранее обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Посольство России в Кишиневе осудило антироссийские заявления властей Молдавии. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства после выступления главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ, в котором он обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в Молдавии.

"С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова. Обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" в рамках скоординированной антироссийской линии "коллективного Запада". С сожалением констатируем применение данной практики молдавской стороной", - говорится в заявлении посольства.

В документе отмечено, что "Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела".

Ранее в понедельник Мустяцэ сообщил, что спецслужбы выявили двух российских граждан, которые якобы вербовали молдавских граждан, организуя различные кампании, в том числе через Telegram-каналы, с целью влиять на политику в Молдавии и удерживать ее в российской сфере влияния. По его словам, агенты собирали данные о планах законодателей, компрометирующую информацию о политиках и организовывали кампании в социальных сетях, рекрутировали граждан для участия в насильственных действиях. Глава СИБ утверждал, что на эти цели из России в Молдавию через криптовалюту перевели $500 тыс.