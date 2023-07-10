Россия и страны Персидского залива подчеркнули важность сохранения суверенитета Сирии

Они также выразили поддержку усилиям специального посланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Россия и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подчеркнули важность сохранения территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в понедельник в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ.

"Министры [иностранных дел] подчеркнули важность сохранения территориальной целостности, независимости, единства и суверенитета Сирии и выразили поддержку усилиям специального посланника [генсека ООН] по Сирии Гейра Педерсена", - следует из документа, текст которого опубликован на сайте секретариата региональной организации.