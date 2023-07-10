Россия и страны Персидского залива договорились укреплять политический диалог

Стороны также планируют продолжить регулярные контакты

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и стран Персидского залива одобрили совместный план действий, предполагающий укрепление политического диалога и продолжение регулярных контактов. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в понедельник секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Министры одобрили совместный план действий по стратегическому диалогу между Советом сотрудничества и Российской Федерацией в период с 2023 по 2028 год. В совместном плане действий определены цели, которые предполагается достичь в предстоящий период, а также механизмы, программы и конкретные практические меры, необходимые для их реализации", - указано в тексте.

Согласно заявлению, инициатива направлена на укрепление политического диалога, а также продолжение регулярных контактов между министрами иностранных дел и другими высокопоставленными представителями России и стран - членов ССАГПЗ для регулярного обмена мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.