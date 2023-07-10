РФ и страны Персидского залива договорились сотрудничать в области мирного атома

Стороны планируют таким образом сократить выбросы парниковых газов

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Россия и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились сотрудничать в области мирного использования атомной энергии. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в понедельник в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ.

"Стороны договорились <…> укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, ядерной безопасности, электроэнергетики, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, производства зеленого водорода, а также технологий низкоуглеродной экономики замкнутого цикла с целью сокращения выбросов [парниковых газов]", - следует из документа, текст которого опубликован на сайте секретариата региональной организации.