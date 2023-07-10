Лавров и генсек ССАГПЗ обсудили перспективы реализации совместных проектов

Как сообщили в МИД РФ, стороны уделили значительное внимание перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России с монархиями Аравийского полуострова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассим Мухаммед аль-Будайви обсудили в понедельник в Москве перспективы наращивания промышленной кооперации и реализации совместных проектов как в России, так и в странах объединения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Значительное внимание было уделено перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России с монархиями Аравийского полуострова. Выражена обоюдная заинтересованность в наращивании промышленной кооперации и реализации совместных проектов как в России, так и в странах ССАГПЗ", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи сторон на полях шестого раунда стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

Как отметили в ведомстве, в ходе беседы была дана высокая оценка практике организации министерских заседаний стратегического диалога, позволяющего обстоятельно обсуждать широкий круг вопросов координации подходов России и стран ССАГПЗ в интересах урегулирования конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива и обеспечения в этом регионе мира стабильности и устойчивого развития.