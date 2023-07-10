Захарова заявила, что саммит НАТО пройдет "в худших традициях западных манипуляций"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что никакой интриги не будет, но состоится "спектакль"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Предстоящий саммит НАТО пройдет предсказуемо, "в худших традициях западных манипуляций". Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Никакой интриги здесь нет, очевидно, что будет, как всегда: в худших традициях западных манипуляций. Будет разыгран спектакль, их похлопают по плечу, скажут: "Давайте, у вас особая миссия! Вы должны! Мы вам поставим вооружений! Вперед за победу демократии и свободы", - сказала она в эфире Первого канала.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.