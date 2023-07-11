Посол России в Ливии заявил, что оружие с Украины "может расползтись" по странам Африки

Айдар Аганин отметил, что в последнее время ливийские силовики и компетентные органы "демонстрируют немалую решимость пресекать трансграничную криминальную деятельность"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Риск "расползания" поставляемого на Украину оружия по Африке существует, Ливия "в период анархии и хаоса" в стране могла стать таким транзитным коридором. Об этом заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью ТАСС.

"Тема расползания оружия с Украины, действительно, сегодня стала весьма злободневной. Оно уже всплывает в целом ряде регионов мира и, конечно же, имеет все шансы попасть в руки разного рода экстремистских и террористических группировок. При желании транзитным коридором может стать любая страна, в которой недостаточен контроль государства над внутренней ситуацией. Так что подобные риски совсем уж исключать нельзя, и в период <…> анархии и хаоса в Ливии, думаю, поток шел", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом посол подчеркнул, что в последнее время ливийские силовики и компетентные органы "заметно окрепли и демонстрируют немалую решимость пресекать трансграничную криминальную деятельность".

"Примечательно, что, судя по новостям, наибольшей проблемой является сегодня не оружие, а мигранты, контрабанда наркотиков и энергоносителей. И, как говорил Глеб Жеглов, "правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". Кстати, Россия очень могла бы помочь ливийским друзьям в оттачивании этого умения. Скажем, по линии МВД, Следственного комитета и прокуратуры", - резюмировал Аганин.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.