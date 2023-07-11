Захарова: США продолжат тему якобы секретных контактов с РФ по мирному плану по Украине

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Соединенные Штаты пытаются выдать одну из дискуссий Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что Вашингтон продолжит тему якобы секретных контактов с Москвой по мирному плану по Украине.

В пятницу Захарова, комментируя информацию СМИ США, а также слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой", заявила, что США пытаются выдать одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждались современные международные отношения и глобальная повестка, а ни о каком мирном плане по Украине не было и речи.

"Они [США] вносят в это самое политологическое пространство некую интригу, которая рассыпается, которая не работает. Но это еще не вечер, я думаю, они эту тему продолжат", - сказала Захарова в понедельник в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале.

"Для меня очевидно, что эта история для того, чтобы начать некую виртуальную, не привязанную ни к какой действительности возню, потому что это даже нельзя назвать игрой, возню вокруг якобы желания, намерения, возможности России начать какой-то второй, третий трек [переговоров]", - добавила она.