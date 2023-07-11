Россия рекомендовала спецдокладчику ООН перепроверять данные для докладов

Делегация РФ призвала Тендайи Ачиуме "дать объективную публичную оценку действиям украинских властей"

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия рекомендовала спецдокладчику ООН по вопросу о современных формах расизма Тендайи Ачиуме проверять полученную информацию до ее публикации. Делегация РФ на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве расценила в понедельник как "лживые измышления" утверждения одной из "нечистоплотных неправительственных организаций" (НПО) о якобы запрете украинского языка в Республике Крым и новых субъектах.

"Решительно отвергаем содержащиеся в докладе лживые измышления одной нечистоплотной НПО, касающиеся, в частности, якобы запрета украинского языка и разрушения библиотек в Республике Крым и новых российских субъектах. Рекомендуем спецдокладчику перепроверять получаемую информацию и пользоваться документально подтвержденными данными", - отметила в выступлении на сессии представитель российской делегации Кристина Сукачева.

Она посоветовала автору доклада "разобраться с истоками и генезисом кризиса на Украине, что имеет непосредственное отношение к ее мандату". Дипломат напомнила, что после прихода к власти на Украине националистов в результате вооруженного переворота в феврале 2014 года и разжигания ими вооруженного конфликта в Донбассе в стране осуществляется "государственная политика по героизации нацистских пособников времен Второй мировой войны" и "проводится курс на культивирование среди населения идеологии национализма". При этом русскоязычное население и нацменьшинства сталкиваются с систематической дискриминацией.

Делегация РФ призвала Ачиуме "дать объективную публичную оценку действиям украинских властей". Она выразила сожаление, что "за девять лет кровавой гражданской войны в Донбассе ни один из ее предшественников не осмелился сделать это, попустительствуя тем самым разгулу воинствующих украинских радикал-националистов".

53-я сессия СПЧ, начавшаяся 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке форума ситуация на Украине, в Афганистане, Венесуэле, Иране, Никарагуа, Сирии, Судане и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.