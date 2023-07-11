Антонов осудил отказ Госдепартамента комментировать подрыв Украиной Крымского моста

Посол России в Вашингтоне отметил, что в центре всех усилий США стоит "нанесение максимального ущерба престижу и авторитету РФ"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в понедельник назвал образчиком откровенной антироссийской позиции отказ руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера в ходе брифинга 10 июля прокомментировать признание украинской стороной ответственности за удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года.

"Госдепартамент всегда отказывался обсуждать эту проблему. Вот и сейчас его пресс-секретарь сослался на отсутствие информации во внешнеполитическом ведомстве на сей счет. Это наглядный образчик откровенной антироссийской позиции, где правда не ценится ни на грош, а в центре всех усилий - нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны", - считает дипломат, заявление которого распространила пресс-служба посольства.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подводя итоги 500 дней российской специальной военной операции для киевского режима, написала в Telegram-канале, что прошло "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за подрыв Крымского моста.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате инцидента погибли четыре человека, загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Площадь пожара цистерн с дизтопливом составляла 750 кв. м. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Движение поездов и легковых автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено в течение 12 часов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал происшествие терактом, указав, что за ним стоят украинские спецслужбы.