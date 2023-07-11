Посол РФ: члены Президентского совета Ливии готовы посетить саммит Россия - Африка

Айдар Аганин отметил, что это иллюстрация того, насколько ливийская ситуация улучшилась

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Члены Президентского совета и правительства Ливии подтвердили готовность приехать на предстоящий в Санкт-Петербурге саммит Россия - Африка. Об этом заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью ТАСС.

"Приглашение принять участие в разных мероприятиях и форматах в рамках второго саммита Россия - Африка получил не один десяток представителей Ливии, включая членов Президентского совета и правительства. Нам говорят, что все они готовы приехать", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

С одной стороны, по словам Аганина, это иллюстрация того, насколько ливийская ситуация улучшилась. "С другой - это показатель активизации наших контактов и связей с ливийскими партнерами по многим-многим направлениям", - добавил он.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.