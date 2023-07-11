Для участия в выборах губернатора Чукотки четыре кандидата проходят муниципальный фильтр

Они представляют партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - патриоты - За правду" и ЛДПР

ТАСС, 11 июля. Четыре кандидата, выдвинутые партиями для участия в выборах губернатора Чукотки, проходят муниципальный фильтр. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии региона Николай Гончаров.

"Выдвинулись четыре кандидата, которые представляют четыре политические партии, потому что в округе институт самовыдвижения не предусмотрен. <…> От "Единой России" у нас выдвинулся кандидат - Кузнецов Владислав Гариевич, от Коммунистической партии Российской Федерации выдвинулся Гальцов Владимир Анатольевич, от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду" был выдвинут Семериков Александр Александрович. Чукотским отделением ЛДПР выдвинута Бутакова Юлия Сергеевна. <…> Они подали документы и осуществляют прохождение муниципального фильтра", - сообщил председатель избирательной комиссии.

Он уточнил, что кандидатам нужно заручиться поддержкой депутатов и глав муниципальных образований. Завершить эту работу и подать документы на регистрацию в качестве кандидатов они должны до 26 июля.

Кузнецов с марта исполняет обязанности губернатора Чукотского автономного округа. Гальцов возглавляет региональное отделение КПРФ. Бутакова - депутат Думы Чукотского автономного округа, Семериков руководит в регионе "Почтой России".

Выборы губернатора Чукотки пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября.