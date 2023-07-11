Посол РФ: активизация отношений с Ливией начнется со сфер образования, медицины, торговли

Айдар Аганин отметил, что "точек соприкосновения можно найти много"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва начнет активизацию отношений с Триполи со сфер образования, медицины, торговли, поставок зерновых культур и растительных масел. Об этом заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью ТАСС.

"Если отметить те сферы, с которых лучше всего начинать, то это образование, медицина, торговля, прежде всего, поставки в Ливию столь востребованных там зерновых культур и растительных масел. И это только верхняя часть списка", - сказал посол.

По его словам, ситуация в стране стабилизируется. "Многие сферы жизни, которые еще недавно были как бы под спудом вооруженного противостояния, сегодня вновь востребованы простыми ливийцами, - добавил он. - Поэтому перспективы нашего с Ливией взаимодействия хорошие, точек соприкосновения можно найти много".

Ранее Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии.