Экс-зампред правительства ДНР Цуканов возглавил Минцифры Омской области

Глава ведомства будет наделен статусом заместителя председателя регионального правительства

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Денис Цуканов, который ранее покинул пост зампредседателя правительства - руководителя аппарата ДНР, займет пост министра цифрового развития и связи Омской области. Об этом сообщилв своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.

"Пост министра цифрового развития и связи Омской области займет Денис Геннадьевич Цуканов, с которым работал ранее в Донбассе и в Минпромторге РФ. Все соответствующие документы подписал", - написал Хоценко.

Он добавил, что министр будет наделен статусом заместителя председателя регионального правительства.

В мае Цуканов покинул пост зампредседателя правительства - руководителя аппарата ДНР, который занимал с ноября 2022 года. Прошлый глава Минцифры Омской области Андрей Ключенко был уволен из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, множества вопросов со стороны правоохранительных органов, а также игнорирования запросов жителей.