По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", также украинские войска потеряли пять боевых машин пехоты Bradley

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Украинские войска потеряли три танка Leopard и пять боевых машин пехоты Bradley в ходе атаки в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее во вторник он сообщал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке атаковать Работино потеряли несколько БМП Bradley и, возможно, танков Leopard.

"Промежуточный итог атак боевиков ВСУ под Работино на ореховском направлении запорожского фронта: минус три Leopard и минус пять Bradley ", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.