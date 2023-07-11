Более 610 кандидатов подали документы для выдвижения в Ивановскую облдуму

Всего выдвинули кандидатов из восьми партий

ТАСС, 11 июля. Восемь партий представили пакеты документов для выдвижения своих кандидатов на выборы в Ивановскую областную думу, 494 кандидата выдвинуты по единому областному избирательному округу, 120 - по одномандатным избирательным округам, сообщил во вторник избирком региона.

"Восемь политических партий выдвинули своих кандидатов для участия в выборах, <…> 494 кандидата выдвинуты по единому областному избирательному округу, 120 кандидатов выдвинуты по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

Выдвижение кандидатов в депутаты областной думы восьмого созыва завершилось во вторник. Восемь политических партий представили пакеты документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, шесть партий - по единому областному избирательному округу. Документы подали в том числе партии "Единая Россия", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Яблоко", "Новые люди", "ЛДПР".