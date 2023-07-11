МИД РФ: Молдавия не запрашивала бюро СНГ по борьбе с преступностью по стрельбе в Кишиневе

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала "молниеносной и нервной" реакцию официальных лиц республики в отношении ее комментария о сворачивании деятельности в рамках Содружества Независимых Государств

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Компетентные органы Молдавии не обращались с запросом к базе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП) по стрелявшему в аэропорту Кишинева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на "молниеносную и нервную" реакцию официальных лиц Молдавии в отношении ее комментария, сделанного ранее на брифинге, по сворачиванию республикой деятельности в рамках СНГ, в частности в бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. Тогда дипломат отметила, что трагическое происшествие в аэропорту Кишинева - "одно из последствий фактического прекращения участия страны в работе БКБОП и отзыва молдавского представителя из данной структуры".

"Как говорится, "на воре и шапка горит". В отличие от Молдавии, мы в установленном порядке взаимодействуем с Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ по относящимся к компетенции бюро вопросам, - указала Захарова. - В связи с этим могу заявить со 100%-ной уверенностью, что ни до происшествия в кишиневском аэропорту, ни во время него, ни после молдавские компетентные органы не обращались с запросом к базе данных БКБОП по данному конкретному преступнику. Поэтому непонятно, как они могут утверждать, есть ли он в базе данных бюро или его там нет. Таким образом, комментарий МВД Молдавии на этот счет и есть самая настоящая ложь".

По словам дипломата, на брифинге 6 июля речь шла о сворачивании участия Кишинева в работе СНГ и БКБОП как об опасной тенденции в целом, а не в привязке к какому-то событию как таковому. Она подчеркнула, что взаимодействие по вопросам безопасности - это процесс трудоемкий, выстраиваемый не сиюминутно, а на протяжении многих лет. "И он не ограничивается базами данных - это и оперативные контакты по линии соответствующих спецслужб, и организация общих мероприятий, и, что немаловажно, личное общение. Разрушить наработанные связи под политическим предлогом просто, а вот восстановить их - проблематично", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что "молдавскому руководству следовало бы не искать оправданий своим безответственным решениям, а сфокусироваться на защите интересов граждан своей страны, в том числе за счет существующих в СНГ и доказавших свою эффективность многосторонних механизмов".

Инцидент в аэропорту

Стрельба в аэропорту Кишинева произошла 30 июня. По данным МВД Молдавии, стрелявший Рустам Ашуров являлся гражданином Таджикистана, состоял на родине в преступной группе, являлся фигурантом дела о похищении топ-менеджера банка и пытался уехать в Евросоюз через Турцию и Молдавию. В аэропорту Кишинева он получил отказ во въезде, отнял у пограничника пистолет и застрелил сотрудника пограничной полиции и работника службы безопасности аэропорта.

Злоумышленник был ранен при задержании, позже он умер.