Володин призвал активизировать контакты по парламентской линии с Оманом

Председатель Госдумы на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом Аль-Бусаиди обсудили развитие межпарламентских связей двух стран

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом Аль-Бусаиди призвал активизировать сотрудничество двух государств по парламентской линии. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что встреча с главой МИД Омана состоялась во вторник в Госдуме, обсуждалось развитие межпарламентских связей двух стран. "По словам председателя Госдумы, отношения между Россией и Оманом развиваются благодаря диалогу лидеров двух государств - Владимира Путина и Хейсама бен Тарика Аль Саида. Володин подчеркнул, что двум странам необходимо активизировать контакты по парламентской линии", - говорится в релизе.

Отмечается, что на встрече также было уделено внимание социально-экономическому и культурному сотрудничеству, развитию связей в сфере туризма и реализации совместных проектов России и Омана.

"Безусловно, ваш визит придаст импульс развитию межпарламентских отношений между нашими странами, создаст хорошую основу для них", - приводятся слова Володина.

Кроме того, глава МИД Омана пригласил спикера Госдумы посетить эту страну с визитом. Председатель Госдумы принял приглашение. В свою очередь он попросил передать своему коллеге - председателю консультативного совета Султаната Оман - приглашение посетить Государственную думу.