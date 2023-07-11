11 июля, 09:45,
обновлено 11 июля, 10:23
Военная операция на Украине

Песков заявил, что поставка Западом новых вооружений Украине лишь утяжеляет ее участь

По словам пресс-секретаря президента, Россия ответит на решение Франции поставить Украине дальнобойные ракеты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Новые поставки вооружений Киеву принципиально не изменят хода специальной военной операции, лишь утяжелят участь Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он упомянул об этом, комментируя решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.

"Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима", - подчеркнул представитель Кремля.

Он заметил, что в случае с французскими поставками еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе действия ракет идет речь. Однако в целом Песков назвал решение Парижа ошибочным.

"Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", - констатировал пресс-секретарь президента РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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