11 июля, 09:46,
обновлено 11 июля, 10:21

Песков заявил, что Турции не стоит носить розовые очки, никто не ждет ее в Европе

По словам пресс-секретаря президента, Россия намерена развивать отношения с Турцией, несмотря на разногласия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Турцию в Европе никто из европейцев не ждет, на этот счет Анкаре не стоит носить розовые очки. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что курс Турции становится более проевропейским и она больше ориентируется на Запад.

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"Турция может ориентироваться на Запад, и мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы прекрасно знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев", - сказал Песков. "И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки", - подчеркнул представитель Кремля, еще раз отметив, что называет вещи своими именами.

"При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог и наши отношений с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и где это выгодно им", - добавил Песков. 

Теги:
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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