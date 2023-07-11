Песков заявил, что Турции не стоит носить розовые очки, никто не ждет ее в Европе

По словам пресс-секретаря президента, Россия намерена развивать отношения с Турцией, несмотря на разногласия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Турцию в Европе никто из европейцев не ждет, на этот счет Анкаре не стоит носить розовые очки. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что курс Турции становится более проевропейским и она больше ориентируется на Запад.

"Турция может ориентироваться на Запад, и мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы прекрасно знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев", - сказал Песков. "И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки", - подчеркнул представитель Кремля, еще раз отметив, что называет вещи своими именами.

"При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог и наши отношений с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и где это выгодно им", - добавил Песков.