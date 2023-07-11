11 июля, 09:46,
обновлено 11 июля, 10:04

Кремль пока обдумывает, в каком формате Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кремль пока не принял решение, поедет ли президент РФ Владимир Путин лично на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в ЮАР в августе, или примет участие в другом формате.

Читайте также
Саммит НАТО, отношения с Турцией и розовые очки. Темы брифинга Пескова

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация