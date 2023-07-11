Песков заявил, что вступление Украины в НАТО сильно угрожает европейской безопасности

По словам пресс-секретаря президента РФ, это должны понимать те, кто принимает подобные решения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Возможное вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности, это должны понимать те, кто принимает подобные решения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности", - сказал представитель Кремля, говоря о возможности вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме. "Те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля не стал говорить о реалистичности плана вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме. "Это удел политологов рассуждать на эти темы, вряд ли мы можем к этим упражнениям присоединиться", - объяснил он. Песков предложил дождаться конкретных решений. "Мы пока можем констатировать лишь различия в подходах ряда стран - членов альянса по этому вопросу, какая именно точка зрения возобладает - мы узнаем в ближайшие дни", - отметил представитель Кремля.

7 июля было сделано заявление о решении официально сократить процедуру для будущего вступления Украины в НАТО, исключив из этой процедуры План действий для членства (ПДЧ). Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что Украине больше не нужен ПДЧ, поскольку "она подошла ближе к альянсу", и этот этап процедуры вступления для нее будет упразднен.