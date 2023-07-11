Песков заявил, что саммит НАТО пройдет в антироссийском ключе

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия воспринимается членами альянса как враг

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО считают Россию своим противником, поэтому на стартовавшем в Вильнюсе саммите все обсуждения будут вестись во враждебном по отношению к РФ ключе, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь идет о саммите объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер, Россия тоже воспринимается ими (членами альянса - прим. ТАСС) как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", - сказал представитель Кремля.

"Мы очень тщательно это (происходящее на саммите альянса - прим. ТАСС) отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должны [стать] и будут предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что саммит проходит в непосредственной близости к России, Песков сказал: "Не столь важно, где именно он проходит - близко ли, далеко ли от России, важна, наверное, содержательная часть этого мероприятия". "Содержательная часть в канун этого саммита, собственно, уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в выступлениях и заявлениях представителей всех стран - членов альянса", - добавил он.

Двухдневный саммит НАТО стартовал во вторник в Вильнюсе, участие в нем принимают лидеры 31 страны альянса и Швеции.