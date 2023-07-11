11 июля, 10:02,
обновлено 11 июля, 10:15
Палестино-израильский конфликт

Лавров заявил, что ближневосточное урегулирование зашло в глубокий тупик

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди
© Ангелина Мартыненко/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, ситуация требует особых усилий по преодолению застоя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Процесс палестино-израильского урегулирования находится в глубоком тупике. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Особое внимание вчера, как вы знаете, уделили проблеме ближневосточного урегулирования, палестино-израильского урегулирования, которое зашло в глубокий тупик и требует особого внимания, особых усилий по преодолению нынешнего застоя", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичОманПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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