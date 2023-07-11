Песков заявил, что Россия понимает приверженность Турции обязательствам в НАТО

По словам пресс-секретаря президента, страна ведет взаимодействие с Турцией по важным направлениям

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва прекрасно понимает приверженность Анкары своим обязательствам в НАТО, но при этом ведет взаимодействие с Турцией по важным направлениям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на вступление Швеции в НАТО.

"Турция - член Североатлантического альянса, Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом и в этом плане мы никогда не носили розовые очки", - сказал представитель Кремля. "Так и относимся [к решению Анкары], в этом плане мы все прекрасно понимаем", - отметил он.

Однако Песков заметил, что решение по Швеции и НАТО является лишь "одной частью истории". "Другая часть истории - это наши отношения. Да, у нас есть разногласия, их тоже мы не скрываем, но есть и та часть наших отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для нас и важны для самой турецкой стороны", - подчеркнул Песков.