Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для мирных переговоров между РФ и Украиной

Спикер Совета Федерации отметила, что для мирного диалога нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Ситуация на Украине обсуждалась в ходе переговоров с китайской стороной, в настоящее время для мирных переговоров нет ни малейших предпосылок, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в КНР.

"Мы и Китай реалистично оцениваем происходящее. Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров", - сказала Матвиенко журналистам.

"Безусловно, тема Украины обсуждалась [в ходе переговоров с китайской стороной]. Я еще раз подтвердила, что мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине. Мы ценим миротворческие усилия Китая", - добавила она, отметив схожесть положений китайского плана по урегулированию ситуации на Украине с российскими подходами по разрешению конфликта.