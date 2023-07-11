Лавров сообщил, что Россия намерена развивать взаимодействие с Оманом в формате ОПЕК+

По словам главы МИД РФ, Москва и Маскат ведут обсуждение в сфере культурно-гуманитарных и образовательных обменов, "которые тоже имеют хорошую перспективу"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия нацелена на продолжение двустороннего сотрудничества с Оманом в рамках формата ОПЕК +. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Подтвердили нашу нацеленность на продолжение взаимодействия в рамках ОПЕК+, включая выполнение всех достигаемых в этом формате договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Маскат ведут обсуждение в сфере культурно-гуманитарных и образовательных обменов, "которые тоже имеют хорошую перспективу". "В частности, есть интерес к организации гастролей российских коллективов, возможно, и организации масштабных "русских сезонов" в Омане, - добавил он. - Есть интерес и к направлению в Оман выставок из наших ведущих музеев".