Лавров 12 июля в Индонезии встретится с генеральным секретарем АСЕАН

Согласно заявлению МИД РФ, встреча нацелена на уплотнение работы с секретариатом Ассоциации по продвижению стратегического партнерства России и "десятки"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего пребывания в Индонезии встретится в среду с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В рамках пребывания министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова в Индонезии на 12 июля запланирована встреча с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном, нацеленная на уплотнение работы с секретариатом Ассоциации по продвижению стратегического партнерства России и "десятки", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что в рамках ежегодных министерских мероприятий по линии АСЕАН 12-14 июля в Джакарте Лавров примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. Также указали, что в фокусе внимания будут задачи укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности.

В МИД подчеркнули, что АСЕАН, отношения России с которой насчитывают более трех десятилетий, сегодня является одной из наиболее успешных региональных организаций, вокруг которой сформирована система межгосударственных объединений с участием ведущих мировых держав. "В условиях роста конфликтного потенциала в АТР и рисков, связанных с продвижением НАТО в Азию, российско-асеановский диалог становится все более значимым фактором обеспечения стабильности в регионе", - отметили в дипведомстве.