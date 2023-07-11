Лавров заявил о заинтересованности РФ в нормализации обстановки в Персидском заливе

По словам главы МИД, возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана - это очень важный шаг к созданию необходимых условий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва заинтересована в нормализации обстановки в зоне Персидского залива, намерена делать все, чтобы помогать арабским странам и Ирану искать необходимые решения. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Россия всячески заинтересована в нормализации обстановки в зоне Залива. Мы долгие годы продвигаем свои инициативы, предлагаем их на обсуждение нашим коллегам, друзьям, учитываем их комментарии. За последние пару лет мы собирали экспертов, политологов из арабских стран, из Ирана, которые достаточно позитивно оценивали наши усилия и сделали немало полезных замечаний, - сказал он. - Но, конечно же, эта наша активность может лишь способствовать созданию условий для практического решения вопросов безопасности в зоне Залива, потому что договоренности должны достигаться, конечно же, самими прибрежными странами".

По словам Лаврова, возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана, которому тоже способствовали оманские друзья и которое было оформлено в Китайской Народной Республике, - это очень важный шаг к созданию необходимых условий.

"Но впереди еще немало задач, включая полную, безоговорочную нормализацию между всеми арабскими странами и Исламской Республикой Иран. И после этого, конечно же, необходимо будет принимать дополнительные меры по выстраиванию взаимного доверия, обеспечению транспарентности, в том, что касается вопросов безопасности, а в идеале сотрудничества в этих вопросах", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров указал, что тут пока еще много вещей, которые требуют внимания и самих прибрежных стран, и тех, кто искренне заинтересован помогать им искать такие решения. "И Россия, конечно же, одна из таких стран. Мы будем все делать, чтобы помочь нашим друзьям", - заключил глава МИД России.