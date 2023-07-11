Действующий губернатор Самарский области подал документы для участия в выборах

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября включительно

САМАРА, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подал в региональный избирком документы для участия в выборах главы области, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Во вторник, 11 июля, Дмитрий Азаров представил в областную избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на предстоящих выборах губернатора Самарской области. Теперь до 26 июля ему, как и всем кандидатам, предстоит собрать не менее 166 подписей муниципальных депутатов", - говорится в сообщении.

Затем избирком должен принять решение о регистрации кандидатов, фамилии которых попадут в избирательный бюллетень. Азаров сообщил, что рассчитывает в ближайшее время заручиться поддержкой депутатов муниципального уровня и встретиться с людьми для "получения наказов".

"Состоявшаяся сегодня подача документов на выдвижение уже ко многому обязывает с точки зрения начала избирательной кампании и, конечно же, вводит и определенные ограничения. <…> Именно на основании наказов избирателей, предложений моих земляков мы и формировали "Народную программу", с которой я пойду на выборы, это программа поддержана партией "Единая Россия", - отметил Азаров.

Срок полномочий Азарова истекает в 2023 году. В апреле текущего года он заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта президент России Владимир Путин пожелал Азарову успехов на выборах.

Документы на участие в выборах главы Самарской области уже подали кандидаты от КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Демократической партии России.

Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября включительно.