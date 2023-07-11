Матвиенко считает, что саммит НАТО не принесет мира Украине

Спикер Совета Федерации отметила, что ни с Россией, ни с Китаем языком угроз и шантажа разговаривать непозволительно

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО, проходящий в эти дни в Вильнюсе, не принесет мира Украине, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно же, саммит НАТО не принесет мира ни Украине, ни в другом измерении. НАТО еще никому не принесло суверенитета, демократии, флагом которой они часто прикрываются. Это агрессивная структура. Поэтому, если [на саммите] будут приняты решения, которые хоть в какой-то мере будут нам нести угрозу, у нас есть адекватные ответы", - сказала Матвиенко, которая находится с визитом в КНР.

Она добавила, что ни с Россией, ни с Китаем языком угроз и шантажа разговаривать непозволительно. "У нас есть ответы на любые угрозы и вызовы. Мы точно защитим свою безопасность", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, никаких неожиданностей для России на саммите НАТО не будет. "Мне кажется, что никаких неожиданностей для нас не будет. Ни для дальнейших действий по обеспечению безопасности нашей страны, ни по действию специальной военной операции, по задачам, которые перед ней стоят. На все возможные ходы, они нам известны, у нас есть ответы, у нас есть комплекс мер по обеспечению национальной безопасности. Мы никого не боимся. Все ходы у нас записаны", - сказала Матвиенко, уточнив, что "ничего хорошего" Россия от саммита не ждет.

По словам спикера Совфеда, действия НАТО, стиль работы этой организации стали "основным поставщиком плохих новостей для мира".

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции начали во вторник двухдневный саммит, главными темами которого станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях против России и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону.