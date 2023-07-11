Матвиенко назвала своевременным присоединение Ирана к ШОС

Это позволит укрепит организацию, считает председатель Совета Федерации

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает правильным и своевременным решение о присоединении Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно укрепит объединение и обеспечит большую стабильность в регионе.

"Что касается ШОС и приема в ШОС Ирана, считаю, что это очень правильное и своевременное решение. Это не только укрепит саму организацию, но и будет обеспечивать большую стабильность в таком большом регионе", - сказала спикер Совфеда, которая находится с визитом в КНР.

По ее словам, то же самое относится и к перспективам вступления Белоруссии в ШОС. Матвиенко отметила, что в уставе организации отработаны все механизмы, четко прописан порядок приема новых организаций. "Что касается иерархии - это участники, это наблюдатели, это партнеры по диалогу. И решения принимаются консенсусом. Поэтому консенсусно было принято решение о приеме Ирана. Думаю, также будут рассматриваться далее заявления других государств", - сказала Матвиенко.

Сенатор отметила, что деятельность и перспективы развития и ШОС, и БРИКС обсуждались на всех уровнях переговоров в Пекине, поскольку Россия и Китай являются участниками этих двух интеграционных объединений.

"У нас абсолютно совпадают мнения, что растущая популярность в мире и ШОС, и БРИКС, и большое количество государств, которые хотели бы стать участниками этих объединений, говорят о том, что они разделяют основные принципы работы этих организаций: это взаимоуважение, это взаимный учет интересов друг друга, это отсутствие какого-то доминирования того или иного государства. Это абсолютно равноправные объединения, которые не направлены против кого-то, они созданы для более эффективного сотрудничества, взаимодействия и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в этих объединениях появлялось больше единомышленников", - сказала она.

Председатель верхней палаты парламента также напомнила, что уже более 15 стран изъявили желание присоединиться к БРИКС, включая Белоруссию, но пока в этом интеграционном объединении нет четко прописанных правил. "Я полагаю, и также коллеги из Китая считают, что надо в рамках БРИКС отработать такую процедуру, прописать это четко в условиях работы этой структуры и поэтапно, постепенно рассматривать другие страны, которые изъявляют желание участвовать", - сказала Матвиенко. Она добавила, что ШОС и БРИКС - два мощных и очень перспективных демократичных интеграционных объединения, которые представляют большую часть населения планеты.

На саммите Совета глав государств - членов ШОС, который прошел в начале июля в Нью-Дели в виртуальном формате, было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации.