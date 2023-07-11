Матвиенко заявила, что Россия и Китай не конкурируют друг с другом в Африке

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Москва и Пекин, напротив, дополняют друг друга

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Китай не являются друг другу конкурентами в Африке, на континенте есть место всем заинтересованным в сотрудничестве странам, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в КНР.

"Абсолютно уверенно говорю, [что] нет, [Китай России] не конкурент. Напротив, Россия и Китай дополняют друг друга на Африканском континенте в тех странах, где есть запрос на наше участие", - отметила Матвиенко.

По ее словам, Африка сегодня является одним из мощных, развивающихся регионов "с очень большим, пока не раскрытым потенциалом". "Строить многополярный мир без учета интересов Африки, без участия Африки невозможно", - подчеркнула Матвиенко.

"Учитывая огромный потенциал африканских государств, там есть место всем странам. [Тем], кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов, а не тем, кто хочет вернуться в Африку с менталитетом неоколониализма", - пояснила спикер Совфеда.