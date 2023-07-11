11 июля, 12:36
Военная операция на Украине

Захарова указала на провал саммита НАТО из-за решения США о кассетных боеприпасах

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "дальше будет хуже"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Летний саммит НАТО, проходящий в эти дни в Вильнюсе, уже провалился в том числе из-за решения Соединенных Штатов поставлять Украине кассетные боеприпасы, написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

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"Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего - это саммит в Вильнюсе", - указала дипломат. Она добавила, что "дальше будет хуже".

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции начали во вторник двухдневный саммит, главными темами которого станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону. 

Теги:
УкраинаСШАЛитваРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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