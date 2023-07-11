11 июля, 12:52
Военная операция на Украине

Захарова: Россия сама будет создавать гарантии безопасности, раз НАТО в них отказала

Официальный представитель МИД РФ отметила, что за полгода до начала специальной военной операции Москва предложила странам Запада их выработать

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия сама создаст новые гарантии безопасности, раз страны - члены НАТО и ОБСЕ отказали в их обсуждении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera.

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Дипломат напомнила, что за полгода до начала специальной военной операции Россия предложила странам Запада, США, НАТО и членам ОБСЕ выработать новые гарантии безопасности, которые бы смогли убедить в мирных намерениях всех участников. "Нам в этом было отказано, - отметила Захарова. - Мы письменно оформили свои предложения, направили по западным столицам и, к сожалению, получили отказ от серьезного обсуждения. Раз нам было отказано в обсуждении гарантий безопасности, теперь эти гарантии безопасности мы будем создавать сами". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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