"Единая Россия" представит кандидатов от партии на посты глав новых регионов к 20 августа

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области 10 сентября впервые будут участвовать в едином дне голосования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" представит президенту РФ кандидатов на посты глав новых субъектов РФ от партии к 20 августа. Об этом во вторник ТАСС рассказал замсекретаря генсовета партии, глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

"По закону у нас есть время [представить своих кандидатов на посты глав новых субъектов РФ] до 20 августа, ближе к этой дате примем [решение]", - сказал Сидякин.

Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут непрямыми, в сентябре в новых субъектах РФ пройдут выборы в региональные заксобрания. Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" в случае, если голосования по избранию высшего должностного лица и нового состава заксобрания субъекта РФ должны быть проведены в один год, глава государства представляет кандидатов для избрания в срок до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа, но не ранее чем за пять дней до этой даты.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.