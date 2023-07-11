Экс-посол РФ сообщил, что Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре 2023 года

По словам Андрея Денисова, президент России может принять участие в форуме "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что в Пекине готовятся к приезду президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР (2013-2022) Андрей Денисов.

"В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь", - сказал Денисов, комментируя итоги визита главы Совфеда.

Си Цзиньпин в марте посещал РФ с государственным визитом, в ходе которого пригласил Путина в КНР.

Денисов прибыл в Пекин в составе делегации во главе с Матвиенко. По его словам, встреча главы Совфеда с председателем Госсовета КНР продлилась "дольше ожидаемого, она носила откровенный и партнерский характер". Он подчеркнул, что переговоры показали, что Москва и Пекин "явно настроены, что называется, на одну струну и в оценке международной ситуации, и в оценке задач по защите наших национальных интересов".

Как сообщил Денисов, председатель КНР подтвердил поддержку усилий российского руководства по социально-экономическому развитию и внутренней консолидации. "Он выразил уверенность в том, что все задачи, поставленные президентом Путиным, будут решены", - отметил сенатор. "Мы же со своей стороны приветствовали усилия китайского руководства по дальнейшему продвижению по пути реформ, отстаиванию национального суверенитета, национальных интересов, а также твердой линии на самостоятельность в международных делах", - добавил Денисов.

Валентина Матвиенко начала визит в КНР 9 июля. 10 июля она провела встречи в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) Чжао Лэцзи, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. 11 июля состоялось восьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и ВСНП КНР.