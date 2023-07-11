РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии

Документ подразумевал увеличение срока работы единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на сирийской границе с Турцией

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Россия использовала право вето при голосовании во вторник в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на 9 месяцев, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Документ, представленный Швейцарией и Бразилией, подразумевал продление работы единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции. Текст получил 13 голосов "за", Китай при голосовании воздержался.

На голосование затем будет вынесен российский проект резолюции о продлении механизма на 6 месяцев.