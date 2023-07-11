Слуцкий считает, что саммит НАТО даст стимул Киеву продолжать "дело Бандеры"

Лидер ЛДПР отметил, что мероприятие "точно не принесет мир"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО даст новый стимул руководству Украины продолжать "дело Бандеры", считает лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Саммит НАТО - вне зависимости от его решений по членству Украины - точно не принесет мир, лишь даст новый стимул киевскому режиму продолжать дело Бандеры. Но очередные показательные "гастроли" [президента Украины Владимира] Зеленского в Литве никак не повлияют на достижение Россией всех поставленных целей СВО", - написал парламентарий во вторник в Telegram-канале.

Слуцкий обратил внимание на то, что саммит, на котором обсуждаются перспективы членства Украины в альянсе, символично открылся в Вильнюсе в день 80-й годовщины "кровавого воскресенья". "Именно так в Польше называют события, положившие начало Волынской резне. Тогда жертвами зверств украинских националистов в общей сложности стали 80 тыс. мирных жителей. Помнит ли коллективный Запад уроки Волынской резни? Нет. В Вильнюсе решают, как поддержать и еще больше вооружить режим Зеленского, полностью построенный на идеологии нацизма", - добавил глава комитета Госдумы.

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции начали во вторник двухдневный саммит, главными темами которого станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону.