Посольство РФ: Париж должен осознавать свою ответственность за передачу Киеву ракет SCALP

В российской дипмиссии выразили разочарование таким решением руководства Франции

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция должна осознавать степень ответственности за поставки Киеву ракет SCALP. Об этом говорится в заявлении посольства России в Париже, опубликованном во вторник в Telegram-канале российской дипмиссии.

"Глубоко разочарованы заявлением французских властей о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP", - указали в посольстве. "Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берет на себя в связи с принятым решением", - подчеркнули в дипмиссии.

"Как уже показала практика, киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди", - отметили в посольстве.

Во вторник по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, не назвав тип поставляемых снарядов. Позже Agence France-Presse сообщило, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда французский лидер об этом объявил.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.