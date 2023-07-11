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Единый день голосования

Выдвинутый ЛДПР Числов подал документы для регистрации на выборах главы Орловской области

Выборы пройдут 10 сентября

ТАСС, 11 июля. Владислав Числов, выдвинутый Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на запланированных на 10 сентября выборах губернатора области. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"В избирательную комиссию Орловской области кандидат на должность губернатора Орловской области Владислав Числов, выдвинутый Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, представил документы для регистрации кандидата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 10 дней со дня представления документов избирательная комиссия должна либо зарегистрировать кандидата для участия в выборах, либо объявить об отказе.

Ранее пять выдвиженцев от политических партий уведомили избирательную комиссию Орловской области о намерении участвовать в выборах губернатора.

От регионального отделения КПРФ был выдвинут действующий глава региона Андрей Клычков, от реготделения партии "Новые люди" - Светлана Ковалева, от ЛДПР - Владислав Числов. Областное отделение "Российской экологической партии "Зеленые" поддержало Владимира Стебакова, а партия "Российский общенародный союз" - Владислава Абрамова. Период представления в облизбирком документов для регистрации завершится 14 июля в 18:00 мск.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЛДПРОрловская область
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