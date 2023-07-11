Выдвинутый ЛДПР Числов подал документы для регистрации на выборах главы Орловской области

Выборы пройдут 10 сентября

ТАСС, 11 июля. Владислав Числов, выдвинутый Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на запланированных на 10 сентября выборах губернатора области. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"В избирательную комиссию Орловской области кандидат на должность губернатора Орловской области Владислав Числов, выдвинутый Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, представил документы для регистрации кандидата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 10 дней со дня представления документов избирательная комиссия должна либо зарегистрировать кандидата для участия в выборах, либо объявить об отказе.

Ранее пять выдвиженцев от политических партий уведомили избирательную комиссию Орловской области о намерении участвовать в выборах губернатора.

От регионального отделения КПРФ был выдвинут действующий глава региона Андрей Клычков, от реготделения партии "Новые люди" - Светлана Ковалева, от ЛДПР - Владислав Числов. Областное отделение "Российской экологической партии "Зеленые" поддержало Владимира Стебакова, а партия "Российский общенародный союз" - Владислава Абрамова. Период представления в облизбирком документов для регистрации завершится 14 июля в 18:00 мск.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. В последний раз выборы главы региона проводились в 2018 году, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.