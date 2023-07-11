Гатилов считает, что страны Запада должны бороться с нарушением прав верующих у себя

Постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве поблагодарил Организацию исламского сотрудничества за созыв срочных дебатов в СПЧ в связи с "систематическими проявлениями религиозной нетерпимости

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия осуждает нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в Европе и других местах, призывая западные страны бороться с нарушением у себя прав верующих. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он выступил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека в рамках срочной дискуссии в связи с актами осквернения Корана.

Глава российской дипмиссии поблагодарил Организацию исламского сотрудничества (ОИС) за созыв срочных дебатов в СПЧ в связи с "систематическими проявлениями религиозной нетерпимости, последнее из которых - санкционированное властями Швеции позорное сожжение Корана во время празднования мусульманами важнейшего для них праздника Курбан-байрам". "Шокированы тем, что эта провокация совершена с разрешения шведских властей, - отметил Гатилов. - Категорически отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Не приемлем разъяснения, данные в этой связи премьер-министром Швеции".

Постпред РФ обратил внимание, что подобное происходит не только в Европейском союзе. "Недавно в интернете украинские военнослужащие распространили видеозапись того, как они глумятся над Кораном, - сказал Гатилов. - Мы привлекали к этому вопиющему случаю внимание Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Сожалеем, что, как это обычно бывает, ни управление, ни верховный комиссар не удосужились дать адекватную публичную оценку данного деяния украинцев".

В России осуждают "нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в просвещенной Европе и других странах". "Неприемлемо оправдание подобных варварских акций ссылками на свободу выражения мнений", - констатировал Гатилов. Он призвал западные государства "заняться реальной борьбой с экстремизмом и нарушением прав верующих в своих странах, прекратить легитимизацию подобных деяний под предлогом мнимой заботы о соблюдении прав человека".

СПЧ проводит во вторник срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня. Эти дебаты были запрошены Пакистаном от имени нескольких членов ОИС. Цель дискуссии - "обсуждение тревожного роста преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, которые проявляются в нынешнем осквернении Корана в некоторых странах Европы и других странах", сообщила ранее пресс-служба ООН. По итогам дебатов ожидается принятие внесенной Пакистаном и Государством Палестина резолюции с осуждением актов осквернения Корана.