Слуцкий: НАТО не может диктовать не входящим в альянс странам условия сотрудничества с РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что "золотой миллиард" безуспешно пытается оказать давления на страны глобального юга"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. НАТО не может диктовать условия взаимодействия с Россией странам, которые не входят в альянс. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

НАТО в итоговом коммюнике, опубликованном во вторник по итогам саммита в Вильнюсе, призвала все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции на Украине.

"НАТО не может диктовать государствам, не являющимся членами альянса, как им строить отношения с Россией. "Золотой миллиард" пытается оказать давления на страны глобального юга, но безуспешно. НАТО, заявляющая об отсутствии стремлений к конфликту с Россией, по сути давно вовлечена в военные действия на Украине против нашей страны", - отметил Слуцкий.

По его словам, именно из натовского оружия убивают российских солдат и мирных жителей Донбасса. "Поэтому надо не другие страны призывать, а самим прекратить спонсировать и вооружать киевский режим", - добавил парламентарий.