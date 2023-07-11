Слуцкий считает, что Украина интересна НАТО как пешка в прокси-войне против России

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что поставки оружия не помогут Киеву одержать верх на поле боя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украина интересна НАТО всего лишь как пешка в геополитической прокси-войне против России. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"НАТО продолжает "кормить завтраками" Киев. Им, по сути, не нужна Украина в НАТО, она по-прежнему им интересна как пешка в геополитической прокси-войне против России, как плацдарм для активного ведения борьбы "до последнего украинца". [Генсек НАТО Йенс] Столтенберг так прямо и сказал - если Украина не победит, вопрос о ее членстве в НАТО стоять не будет. А в победу режима [президента Украины Владимира] Зеленского на Западе верят все меньше, свидетельством тому можно считать отчаянный шаг по поставкам США кассетных боеприпасов для ВСУ", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что и эти поставки не помогут Киеву одержать верх на поле боя. "Все цели СВО будут достигнуты. Это вопрос времени", - добавил глава думского комитета.

Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, с надеждой получить четкий сигнал о членстве Украины в альянсе. Однако по итогам первого дня саммита генсек организации огласил декларацию, в которой говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками и "когда все условия будут выполнены". При этом он не обозначил временных рамок процесса вступления страны в альянс.