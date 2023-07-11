Слуцкий не исключил провокаций со стороны Зеленского по итогам саммита НАТО в Литве

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что дальнейшее поведение президента Украины непредсказуемо

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации на фоне своего недовольства решениями саммита НАТО в Литве. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, дальнейшее поведение Зеленского непредсказуемо. "Его цель - втянуть НАТО в украинский конфликт, это очевидно. Он публично уже выразил недовольство решениями литовского саммита альянса. Поэтому нельзя исключать и провокационных шагов. И это очень опасно. СВР и Росатом совсем недавно говорили о рисках терактов на ядерных объектах, на ЗАЭС в частности. И нужно быть очень бдительными. И не только России. Всему миру, на самом деле", - сказал депутат.

Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, с надеждой получить четкий сигнал о членстве Украины в альянсе. Однако по итогам первого дня саммита генсек организации огласил декларацию, в которой говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками и "когда все условия будут выполнены". При этом он не обозначил временных рамок процесса вступления страны в альянс.